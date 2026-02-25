Suben a 12 los fallecidos por explosión de camión de gas en Renca

Santiago, 19 de Febrero 2026. Explosion de Camion de transporte de materiales peligrosos en Enlace General Velasquez genera emergencia y danos a los alrededores Diego Martin/Aton Chile - Diego Martin/Aton Chile

Santiago 25 Feb. (ATON) -

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó que aún permanecen hospitalizadas nueve personas en distintos recintos de la red pública y privada.

La tragedia ocurrida en Renca el pasado 19 de febrero, producto de la explosión de un camión de gas, sumó una nueva víctima fatal este miércoles, elevando a 12 el total de fallecidos.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales informó mediante un comunicado que lamentamos comunicar el fallecimiento de un paciente producto de la gravedad de sus heridas, quien se encontraba recibiendo atención en el Hospital del Trabajador de la ACHS .

En el mismo texto añadieron: En este momento de profundo dolor, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, reafirmando nuestro acompañamiento y apoyo frente a esta lamentable pérdida .

La entidad detalló que aún permanecen hospitalizadas nueve personas en distintos recintos de la red pública y privada. Cinco de ellas permanecen estables dentro de su gravedad y aún en riesgo vital, mientras que 4 pacientes se encuentran en cuidados intermedios , señalaron.

De acuerdo con la información oficial, tres pacientes están internados en la Mutual de Seguridad, otros tres en el Hospital del Trabajador de la ACHS, dos en la Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública, conocido como la ex Posta Central.