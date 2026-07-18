Suben a 864 los muertos por ébola en República del Congo: 36 en solo un día

(Foto de ARCHIVO) Trabajador sanitario durante el brote de ébola en República Democrática del Congo REMITIDA / HANDOUT por MSF/CARL THEUNIS - MSF/CARL THEUNIS

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Hasta ahora hay 2.181 casos confirmados, incluidos 722 pacientes aislados u hospitalizados y 412 personas recuperadas. La tasa de letalidad se sitúa en el 39,6%, mientras que la tasa global de rastreo de contactos es del 66,9%.

El último balance oficial del brote de ébola que azota el norte y el noreste de República Democrática del Congo (RDC) eleva a 864 los muertos por la enfermedad, 36 más desde la estimación anterior publicada el viernes por las autoridades congoleñas.

Hasta ahora hay 2.181 casos confirmados, incluidos 722 pacientes aislados u hospitalizados y 412 personas recuperadas. La tasa de letalidad se sitúa en el 39,6%, mientras que la tasa global de rastreo de contactos es del 66,9%.

La conflictiva provincia de Ituri sigue siendo el epicentro de la epidemia, con 44 nuevos casos confirmados y 20 nuevas recuperaciones.

Naciones Unidas ha revisado de su Plan de Respuesta Humanitaria que eleva la petición de fondos de 1.400 millones a 2.300 millones de dólares, incluidos 313 millones de dólares dedicados a la respuesta frente al ébola.

El plan revisado busca dar asistencia a un total de 10,8 millones de personas de cara a final de año.