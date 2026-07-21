Suben a 967 los muertos por ébola en República del Congo, 37 en un solo día

(Foto de ARCHIVO) La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. REMITIDA / HANDOUT por NIAID 21/10/2019 - NIAID

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han confirmado 2.423 casos y 967 muertos, incluidos 79 contagios y 37 fallecidos durante las últimas 24 horas.

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han indicado este martes que el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país roza ya los umbrales de los 2.500 casos y los 970 muertos, en medio de la expansión de la enfermedad en el país, con cinco provincias ya afectadas.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha indicado en su último boletín que hasta la fecha se han confirmado 2.423 casos y 967 muertos, incluidos 79 contagios y 37 fallecidos durante las últimas 24 horas.

Así, ha manifestado que durante el último día se han detectado 252 casos sospechosos, antes de agregar que en estos momentos hay 734 pacientes en aislamiento, con 469 recuperados desde el inicio del brote. La tasa de letalidad se sitúa por ello en el 39,9%, con la tasa de seguimiento de contactos en el 81,1%.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha decretado el brote -causado por la cepa Bundibugyo- como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

La RDC es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.