Suben a 7 los fallecidos por accidente en barrio Franklin: 5 mujeres y 2 hombres

Santiago, 14 de julio de 2026. Accidente de transito entre bus Red electrico y vehiculo particular en la esquina de Santa Rosa con Franklin en la comuna de Santiago genera un incendio en locales comerciales de esa interseccion Jonnathan Oyarzun/Aton - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La información fue confirmada por el seremi de Seguridad metropolitano, Juan Andrés Barrientos. Todos son jóvenes de nacionalidad venezolana que se dieron a la fuga de un control policial.

A siete subieron las víctimas fatales del accidente registrado hoy en la madrugada en el barrio Franklin de la comuna de Santiago.

La información fue confirmada por el seremi de Seguridad metropolitano, Juan Andrés Barrientos, quien detalló que los fallecidos corresponden a cinco mujeres y dos hombres.

Todos son jóvenes de nacionalidad venezolana que se dieron a la fuga de un control policial a toda velocidad por calle Franklin en una camioneta y en Santa Rosa chocaron con un bus RED que los aplastó contra el muro de una farmacia Simi. Los hechos ocurrieron a las 5:30 horas.

"Estas personas se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada por esta misma calle y al llegar a la intersección de avenida Santa Rosa, el vehículo menor, que sería una camioneta SUV cruza con luz roja el semáforo y termina siendo colisionado por un bus de la locomoción colectiva", señaló el fiscal fiscal Fernando Ruiz a primera hora.

"El vehículo quedó entre el muro perimetral del local comercial y el bus. Los ocupantes del vehículo no pudieron escapar desde el interior del mismo", agregó.

Finalmente, también confirmó que el conductor del bus del Sistema RED resultó lesionado de gravedad en el rostro.

Al lugar del accidente, donde se encuentra el tránsito suspendido en un amplio sector, llegaron familiares de la víctimas que aún no han podido verificar si se trata efectivamente de sus parientes.