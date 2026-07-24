Subsecretaria por EEUU: "Es una continuidad de su política, no es contra Chile"

Archivo - Chile.- Exportaciones crecen 12% entre enero y mayo y llegan a US$ 49.565 millones - RAUL ZAMORA/ATON CHILE - Archivo

Santiago 24 Jul. (ATON) -

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, dijo que "lo veíamos venir, porque hoy día se terminaba el 10% que tenían todos los países. Entonces, a partir del sábado nos quedábamos todos sin aranceles".

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se refirió a la decisión de Estados Unidos de aplicar una sobretasa arancelaria de 12,5% a los productos chilenos y otros 59 países con el argumento de combatir el trabajo forzoso.

En conversación con Tele13 Radio, dijo que "lo veíamos venir, porque hoy día se terminaba el 10% que tenían todos los países. Entonces, a partir del sábado nos quedábamos todos sin aranceles".

En esa línea, afirmó que "esta es una política comercial de Estados Unidos, soberana, que tiene que ver con su seguridad nacional, y también recaudatoria. O sea, ellos iban a aplicar un nuevo arancel y ahora lo hicieron bajo este mecanismo".

Asimismo, la subsecretaria sostuvo que "es una decisión política comercial estadounidense, comenzó en el Liberation Day, en ese famoso 3 de abril, es una continuidad de su política arancelaria, no es contra Chile".

"Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio y un firme compromiso de prevención del trabajo forzoso y su erradicación. Pero estaban evaluando si los países tenían una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajos forzoso, y Chile no tiene una ley", indicó.