Chile.- Subsecretario destaca mesa política por megarreforma y espera acuerdo amplio

Santiago, 1 de julio de 2026. El ministro de Vivienda, Ivan Poduje, junto a autoridades, encabeza la entrega de subsidios habitacionales a familias de la Fundacion Deportistas por un Sueno. Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

Nos parece legítimo aprobar el proyecto con los votos que tenemos ahora, pero creemos que le aporta al proyecto que sea un acuerdo amplio, porque le da estabilidad al sistema y una señal a los inversionistas , aseguró el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos.

El subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, espera que la megarreforma sea aprobada completamente en julio y aplaudió la mesa política que formaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y senadores de oposición y oficialismo.

Estas buenas intenciones las valoramos, tenemos las puertas abiertas, pero nos gustaría también que se materialicen cosas concretas , aseguró el subsecretario en entrevista con Radio Duna.

Lagos agregó que le gustaría que el plan de reconstrucción fuese aprobado por una mayoría. Nos parece legítimo aprobar el proyecto con los votos que tenemos ahora, pero creemos que le aporta al proyecto que sea un acuerdo amplio, porque le da estabilidad al sistema y una señal a los inversionistas , añadió.

Sobre el proceso de votación explicó que nosotros actuamos dentro del campo de lo posible y, por tanto, ahí van a haber distintas lógicas. A diferencia de la Cámara de Diputados, los actores en el Senado son distintos, el PDG no es un actor como sí fue en la Cámara y en este caso, nosotros estamos abiertos a todas las alternativas, sobre todo desde el punto de vista de que en lo central del proyecto quede finalmente reflejado lo que hoy día hace falta .

Los dolores de los chilenos también son conocidos por la oposición, pero el punto, más que la responsabilidad de la situación actual, es quiénes están dispuestos a hacer los cambios que se requieren para que nuestro país vuelva a tener inversión y generar oportunidades , agregó el subsecretario.

Y aseguró que nosotros tenemos puertas abiertas institucionalmente con la oposición y, por supuesto, individualmente, o sea, con todos aquellos que quieran colaborar o que quieran abrir distintos espacios de conversación .

En esto nosotros estamos dispuestos a ceder y esperamos que una parte de la oposición, que dice a través de los medios, que quiere negociar o que quiere conversar, finalmente se materialicen cosas concretas , comentó.

En relación a las declaraciones del senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien aseguró que la megarreforma no tiene consenso social , el subsecretario respondió que el consenso social lo dieron los chilenos en la elección general a fines del año pasado, con una votación histórica al proyecto del Presidente José Antonio Kast ,

Por último, se le preguntó cuándo esperan que sea aprobado el proyecto de megarreforma, a lo que Lagos sostuvo que nuestra expectativa es que durante este mes esté aprobada la reforma, que salga durante julio , señaló.