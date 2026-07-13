Subsecretario de Hacienda: "Hay una permanente vocación de diálogo"

Valparaiso, 9 de junio 2026. El subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodriguez y el ministro Segpres Jose Garcia en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 13 Jul. (ATON) -

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno, que se votará próximamente en el Senado.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó la discusión de la megarreforma impulsada por el Gobierno, que se votará próximamente en el Senado.

En conversación con Duna, Rodríguez destacó que "hay una permanente vocación de diálogo, tanto del Gobierno como de parte muy relevante de la oposición, eso se reflejó tanto en el primer trámite constitucional, donde esta se aprobó con más votos que del oficialismo y en donde el Gobierno y parte de la oposición expresó esa voluntad de diálogo".

"Durante la tramitación en el Senado, y en las conversaciones con la sociedad civil, académicos, que se da en paralelo a la tramitación legislativa, el Gobierno permanentemente ha ido recogiendo distintas visiones que permiten ir aunando criterios, perfeccionar la redacción del proyecto y también ir generando cohesión legislativa ", añadió.

La autoridad sostuvo que la reforma "va a ser el gran elemento que va a permitir que Chile recupere el rumbo y no solo vuelva a crecer, sino también creer en la potencia de Chile".

Sobre la votación en la Comisión de Hacienda, Rodríguez explicó que "hoy lo que se va a votar es exactamente los términos que se conversó de la invariabilidad tributaria con los senadores del PPD. Estamos confiados que tanto en este punto como en otro el Gobierno va a lograr pasar una reforma legal con votos del oficialismo y la oposición".

En cuanto a dudas de senadores del PPD tras la nueva rebaja del impuesto corporativo al 22%, Rodríguez aseguró que "fue un malentendido de buena fe en el cual dos partes de una conversación entendieron de un modo distinto. Fue corregido en pocas horas a través del retiro de la indicación".

El subsecretario manifestó que el Gobierno "ha expresado siempre voluntad de escuchar las distintas posiciones que nos plantean los senadores de oposición y analizarlas en su mérito según las distintas complejidades que tenga una".