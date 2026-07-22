"Súper" de sanitarias confirma que 90% de estanques en Coquimbo están sin agua

La Serena, 21 de julio de 2026. El pueblo de Islon ubicado a 10 km aproximadamente de La Serena fue azotado con un segundo aluvion en la misma semana debido a la activación y crecida de las quebradas por el temporal que afecta al lugar. Alejandro - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, realizó un balance sobre la situación en la Región de Coquimbo debido al sistema frontal que ha afectado a la zona y que tiene a más de 130 mil clientes sin agua potable.

El superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, realizó un balance sobre la situación en la Región de Coquimbo debido al sistema frontal que ha afectado a la zona y que tiene a más de 130 mil clientes sin agua potable.

En conversación con Cooperativa, Rivas señaló que "se desbordó el río Elqui en una magnitud importante y no es que se haya desbordado agua transparente, se desbordó barro, lodo, piedras, escombros, troncos y todo eso pasó por encima de muchas instalaciones de la empresa sanitaria que produce el agua potable".

En esa línea, la autoridad explicó que actualmente solo se puede abastecer al 25% de la conurbación La Serena-Coquimbo y mencionó que el plazo de reposición del servicio para este sábado es "factible".

"Si bien hay un problema de turbiedad, lamentablemente se dañó la infraestructura y eso es lo que va a tomar más tiempo de recuperar", añadió.

El superintendente indicó que "el 90% de todos los estanques que nosotros logramos alcanzar a revisar estaban o sin agua o con niveles sumamente bajos, vandalizados, estaban rotos, dados vuelta, sin llave, hay una situación complicada. Los estanques están, faltan algunos en sectores que no estaban mapeados en el plan".