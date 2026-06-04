Suprema sancionó a abogada que usó citas legales inexistentes generadas por IA

Santiago 10 de octubre 2024 El Presidente de la Corte Suprema entrega su resoluci n en la audiencia por los alegatos para revisar el cuaderno de remocion contra la suspendida ministra Angela Vivanco. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Uno de los citados, el ministro Jean Pierre Matus, integró la sala que revisó el recurso de casación de la abogada. Usó citas doctrinales inexistentes generadas por un Chatbot de inteligencia artificial. La suspendieron por un mes y la multaron con cerca de $350.000.

La Corte Suprema sancionó a una abogada litigante con la suspensión de ejercicio por un mes y el pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cerca de $350.000, por el uso de citas doctrinales inexistentes generadas por un Chatbot de inteligencia artificial en un recurso de casación.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal consideró que la litigante vulneró el principio de la buena fe procesal al presentar citas del profesor Juan Andrés Orrego Acuña, de un supuesto Tratado de Protección al Consumidor, 2023 y el profesor Jean Pierre Matus, de su presunta obra Responsabilidad Civil y Consumo, 2021 , todas publicaciones que no existen.

Agrega que la actuación de la abogada "es demostrativa de falta de profesionalidad y resulta contraria a la rectitud y corrección elemental que deben observar los abogados en su desempeño ante los tribunales de justicia, en términos que deben ser desestimadas sus explicaciones de tratarse de un 'error involuntario'. En efecto, en casos como éste la buena fe se traduce en el deber que tiene la parte en orden a verificar la efectividad de la información que aporta al tribunal, lo que no hizo".

La decisión se adoptó por la sala integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus -uno de los citados por la abogada- , Omar Astudillo y el abogado integrante Carlos Urquieta.