Suspenden clases en regiones de Valparaíso y Coquimbo, y la Provincia de Huasco

Coquimbo, 18 de julio de 2026. Debido a las intensas precipitaciones que afectan a la zona se activaron la mayoría de las quebradas como es el caso de Islon que corto la ruta dejando aislada a localidades del sector. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 19 Jul. (ATON) -

La medida, de carácter preventivo, regirá para los establecimientos públicos y privados que impartan los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya indicadas.

El Ministerio de Educación informó la suspensión de clases en la Provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama, para el lunes 20 de julio.

También anunciaron que durante esa misma jornada se suspenderán las actividades lectivas en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, a excepción de las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

La medida, de carácter preventivo, regirá para los establecimientos públicos y privados que impartan los niveles de educación parvularia, básica y media de las zonas ya indicadas.

En Senapred, el biministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, explicó que la medida se adoptó "en relación a los antecedentes técnicos disponibles".

Añadió que "hemos resuelto suspender las clases para este lunes 20 en todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de la Región de Coquimbo y de la provincia del Huasco en la Región de Atacama".

"En esa misma línea, anunciamos suspensión de clases en toda la Región de Valparaíso, zona continental, manteniéndose Isla de Pascua fuera de esta medida", añadió.

Las regiones de Valparaíso y de Coquimbo, junto con la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, se encuentran en alerta roja por el evento meteorológico.