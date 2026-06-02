Suspenden sesión en hospital Van Buren por ausencia de autoridades sanitarias

Valparaiso, 2 de junio 2026 La Comisión de Salud del Senado sesiono en el Hospital Carlos Van Buren. Con problemas técnicos de audio, se llevó a cabo la sesión, lo que molesto a la Senadora Karol Cariola y a los dirigentes de los distintos gremios de - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Las y los senadores de la comisión de Salud concurrieron al recinto asistencial para tratar la crisis del recinto, pero una serie de problemas técnicos y la ausencia de la ministra Chomali y sus asesores, hizo que se decidiera continuar con la jornada el martes 9 en el Senado.

Presentar una nota de protesta y convocar a las autoridades de primera línea del Ministerio de Salud, fueron parte de los acuerdos a los que llegaron los integrantes de la Comisión de Salud que llegaron hasta el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso para conocer la situación del recinto.

El senador Juan Luis Castro (presidente) y sus pares Enrique Lee, Sergio Gahona y Diego Ibáñez, y las senadoras Karol Cariola (presidenta accidental) y Ximena Ordenes acudieron al centro asistencial dada la crisis financiera que se dilata por años y que se vería acentuada luego que la cartera dispusiera un recorte de mil 300 millones de pesos este año.

En la ocasión, el hospital dispuso dos salas para sesionar, pero hubo problemas constantes de conectividad y audio, por lo que la Comisión acordó suspender la jornada y retomarla el martes 9 de junio en la Sala de Sesiones del Senado.

La idea es que ese día asistan los dirigentes del recinto y de los gremios del sector, las autoridades locales y regionales, pero especialmente la primera línea de la cartera.

No puede ser que la ministra May Chomali, los subsecretarios, la seremi y el delegado presidencial no se hagan presentes. Da para pensar que existe una intencionalidad en esto. Solo vinieron los subrogantes. Esto habla de la crisis de este hospital sin duda , comentó el senador Castro y recabó el acuerdo de sus colegas para presentar una nota de protesta en ese sentido.

En esa línea, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca explicó que han solicitado respuestas del ministerio respecto a qué áreas y hospitales se busca priorizar dado el escenario sanitario de la región, pero no han obtenido respuestas.

También indicó que han pedido reactivar el convenio con el Minsal para inyectar recursos, gestiones que tampoco han llegado a puerto.

PROBLEMASLas y los senadores manifestaron su molestia por el fracaso de la sesión considerando el recorte del presupuesto, la deuda de arrastre, la reposición del hospital en un nuevo terreno, la gestión de la dirección, los evidentes problemas de infraestructura, el colapso de la urgencia y de las camas para derivación, y la sobredemanda en neurología y oncología.

Por lo pronto, el director (S) del hospital Carlos Van Buren, Simón Rojas sinceró que la infraestructura del recinto sigue siendo de 1930, que es cuando se construyó y solo se le han ido adicionando instalaciones, la última en 1990.

También recordó que son un prestador macrozonal, por lo que atienden pacientes de Atacama, Coquimbo y Valparaíso en neurocirugía, neuroradiología y oncología.

Hoy atendemos 578 mil personas, la mayoría afiliados de Fonasa y adultos mayores. Tuvimos un aumento de la producción este último año en cuanto a consultas y cirugías, y atenciones de urgencia. Hemos dispuesto un uso eficiente camas, pero aun así hay una brecha de un 18% porque no todos los pacientes pueden ser atendidos , afirmó.