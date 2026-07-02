Tasa de desocupación de la población extranjera fue 6,7% en trimestre marzo-mayo

Santiago, 12 de enero de 2022. Un grupo de ciudadanos haitianos entrega una carta dirigida al Presidente de la Republica pidiendo que cesen las expulsiones de inmigrantes y que se respete el derecho a solicitar refugio. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

En doce meses, las personas extranjeras ocupadas disminuyeron 0,3%, informó el INE a través del boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo.

La tasa de desocupación extranjera en Chile se situó en 6,7% durante el trimestre marzo-mayo de 2026 (MAM 2026), contrayéndose 1,1 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, de acuerdo con la información registrada en el boletín de empleo de población extranjera de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La baja anual de la tasa de desocupación fue producto de la reducción de la fuerza de trabajo (-0,9%) y del alza presentada por la población ocupada (0,3%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 14,9%.

En doce meses, las tasas de participación y de ocupación se situaron en 80,1% y 74,7%, decreciendo 1,3 pp. y 0,3 pp., en cada caso. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 7,8%.

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por comercio (12,1%), construcción (12,0%) y hogares como empleadores (1,4%); en tanto que, por categoría ocupacional, el principal aumento se observó en personas trabajadoras por cuenta propia (9,5%).

Según nivel educacional -en base a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) versión 2011-, la expansión de la población ocupada en doce meses (0,3%) fue incidida por las personas con educación secundaria (5,7%) y educación primaria (20,9%); mientras que los principales descensos se suscitaron en educación superior (-13,5%) y en educación terciaria de ciclo corto (-1,3%).

La tasa de ocupación informal se situó en 29,6%, con un incremento de 2,0 pp. en un año. En las mujeres y en los hombres, en tanto, la tasa consignó 30,5% y 28,8%, con variaciones de -0,4 pp. y 3,8 pp., respectivamente.

Las personas extranjeras ocupadas informales aumentaron 7,6%, incididas tanto por los hombres (10,9%) como por las mujeres (4,2%).