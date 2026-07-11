Teao respalda baja de carabineros por hurto de cigarrillos en Cartagena

Santiago 25 de octubre 2024. Imagenes referenciales de carabineros en plaza de armas de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 11 Jul. (ATON) -

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) respaldó la decisión de Carabineros de desvincular a cuatro funcionarios acusados de sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando desde un camión volcado en Cartagena.

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) respaldó la decisión de Carabineros de desvincular a cuatro funcionarios acusados de sustraer cajetillas de cigarrillos de contrabando desde un camión volcado en Cartagena, y sostuvo que en materia de seguridad no puede haber espacios para relativizar ningún delito .

Lo primero es ser muy claro: en materia de seguridad no puede haber espacios para relativizar ningún delito, venga de donde venga. Si una persona que tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía comete un ilícito, corresponde investigarlo, sancionarlo y aplicar todo el rigor de la ley , afirmó el parlamentario.

En esa línea, Teao valoró la reacción institucional y afirmó que Carabineros tomó una decisión correcta al separar inmediatamente a los involucrados, porque la institución está por sobre las malas acciones individuales .

El diputado enfatizó que el caso se da en un contexto especialmente complejo en materia de seguridad para la Región de Valparaíso, donde los homicidios y los delitos violentos siguen siendo una de las principales preocupaciones de las familias. Por eso, más que quedarnos en un hecho puntual, tenemos que acelerar las respuestas y avanzar con urgencia en una estrategia regional de seguridad clara, con metas, coordinación y presencia en los territorios .

Y manifestó que valoro el trabajo que se está impulsando desde las distintas instituciones, pero también creo que tenemos que cuidar mucho las señales que entregamos. Cuando hablamos de delitos, especialmente en el contexto que vive Chile, no podemos minimizar ni normalizar ninguna conducta. La ciudadanía espera que todos tengamos el mismo estándar: tolerancia cero frente a quienes rompen la ley .

Finalmente, Teao recalcó que enfrentar la delincuencia requiere unidad, pero también firmeza. La seguridad de las familias tiene que estar siempre primero .