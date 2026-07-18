Temporal obliga a activar tanque con 24 horas de autonomía en Coquimbo

Santiago, 23 de mayo de 2026. Debido al corte programado de agua potable en ocho comunas de la capital, se mide el cloro libre residual de agua de estanque de abastecimiento alternativo para asegurar su calidad e inocuidad. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Aguas del Valle suspendió algunas captaciones superficiales debido a la presencia de sedimentos y activó sistemas de respaldo para mantener el servicio.

El suministro de agua potable continúa funcionando con normalidad en La Serena y Coquimbo, pese a que las intensas precipitaciones obligaron a suspender las captaciones desde algunas fuentes superficiales.

Aguas del Valle informó que activó sus sistemas de respaldo en distintas localidades de la región debido al aumento de la turbiedad en ríos, esteros y quebradas provocado por el sistema frontal.

Las lluvias elevaron los caudales y arrastraron una gran cantidad de sedimentos y otros materiales hacia los cursos de agua, dificultando los procesos habituales de captación y producción de agua potable.

Nuestros sistemas han resistido con solidez durante casi tres días de intenso temporal. Ahora, dada la alta turbiedad y la presencia de sedimentos, palos, barros y rocas en los ríos, estamos sosteniendo el servicio en varios lugares con fuentes de respaldo , explicó el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer.

La empresa señaló que sus equipos técnicos permanecen desplegados y supervisan constantemente el estado de las fuentes superficiales. También realizan las maniobras necesarias para proteger la calidad del agua y mantener la continuidad del suministro.

Ante la utilización de las reservas, la sanitaria solicitó a la comunidad disminuir temporalmente el consumo y destinar el agua únicamente a las necesidades esenciales.

Es importante que la ciudadanía haga un uso lo más acotado posible del recurso. De modo que las reservas logren cubrir el tiempo en que no podemos producir normalmente agua potable , sostuvo Nazer.

Durante la madrugada de este sábado, el aumento de los caudales y la activación de quebradas llevaron al cierre preventivo de la bocatoma correspondiente a la planta Las Rojas.

Frente a esta situación, la compañía puso en funcionamiento un tanque de reserva para evitar interrupciones mientras las condiciones de los cauces vuelven a niveles adecuados.

Se activó la operación del tanque de respaldo que permite cerca de 24 horas de autonomía. Gracias a esto, el suministro es normal para La Serena y Coquimbo , comunicó Aguas del Valle.

La sanitaria mantendrá el monitoreo de los ríos y quebradas durante el desarrollo de la emergencia y evaluará la reanudación de las captaciones cuando disminuya la turbiedad.