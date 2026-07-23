Temporal:25 comunas de Valparaíso podrán pagar impuestos sin multas ni intereses

Chile.- Ministro Rau : Trabajadores no pueden ser despedidos si fallan por temporal - MANUEL LEMA/ATONCHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

De esta forma, son 74 las comunas que se verán beneficiadas, a nivel nacional, por esta exención del multas e intereses por el pago de los impuestos correspondientes a junio, hasta el 30 de octubre próximo.

Contribuyentes de 25 nuevas comunas de Valparaíso en alerta roja meteorológica serán beneficiadas con la posibilidad de pagar los impuestos de junio, sin multas ni intereses, hasta el 30 de octubre.

Así lo informó el Servicio de Impuestos Internos a través de la publicación de la Resolución N°98 de 2026, que complementa a la Resolución N°95, del mismo Servicio.

Esto dado que la región de Valparaíso se mantiene la alerta roja meteorológica. De esta forma, son 74 las comunas a nivel nacional las que podrán acceder a este beneficio correspondiente a la condonación de multas e intereses por el pago de impuestos correspondientes a junio, hasta el 30 de octubre próximo.

Las 25 nuevas comunas de Valparaíso que se agregan al beneficio son las siguientes: Cabildo, La Ligua, Papudo, Petorca, Zapallar, Calle Larga, Los Andes, Rinconada, San Esteban, Calera, Hijuelas, La Cruz, Nogales, Olmué, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo, Catemu, Llayllay, Putaendo, San Felipe, Casablanca, Valparaíso, Puchuncaví, Viña del Mar.

Estas comunas se suman a las 49 que ya estaban beneficiadas por esta condonación de multas e intereses, y que correspondían a las regiones de Atacama (5 comunas), Coquimbo (15), Valparaíso (12), Región del Libertador Bernardo O Higgins (2), Maule (5), Bío Bío (5), Araucanía (3), Los Ríos (1), y Metropolitana (1).