La Tesorería promueve regularizar deudas CAE con nuevas facilidades de pago./ Tesorería General de la República - Tesorería General de la República

Santiago 5 Jun. (ATON) -

A la fecha, más de 18.700 usuarios ya han normalizado su situación financiera a través de la plataforma web y oficinas regionales.

La Tesorería General de la República (TGR) recordó a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) que están vigentes nuevas y más flexibles condiciones para regularizar sus compromisos financieros, evitando así las acciones legales y administrativas propias de los procesos de cobranza.

Como organismo encargado de recaudar y custodiar los fondos del Estado, la TGR señaló en un comunicado que "tiene la misión legal de recuperar los créditos públicos adeudados".

No obstante, la institución enfatizó que "la prioridad es ofrecer alternativas viables antes de llegar a instancias judiciales, las cuales, de no ser atendidas, pueden derivar en la retención de fondos o el embargo de bienes".

Las últimas modificaciones a los convenios de pago buscan ajustarse a la realidad económica de cada ciudadano, señaló la TGR.

"Actualmente, las cuotas mensuales de estos acuerdos tienen un tope estricto que no supera el 10% de la renta del deudor. Además, se establecieron límites máximos para el pago inicial, o pie, eliminando la obligación de pagar el 10% total de la deuda acumulada de una sola vez", añadió e organismo público.

Cabe recordar que para rentas menores a un millón de pesos, tanto el pie como las cuotas mensuales adaptadas parten desde 1 UTM, o sea, desde $71.506 pesos de acuerdo a su valor en junio.

Para rentas de entre un millón de pesos y dos millones de pesos, el pie máximo requerido se topa en un millón de pesos.

Y para rentas superiores a dos millones de pesos, el pie máximo exigido tiene un límite de un millón 500 mil pesos.

La TGR hizo un llamado a que los deudores se informen, y añadió que "gracias a la flexibilidad de estas medidas, más de 18.700 personas ya han regularizado su situación desde la entrada en vigencia de las nuevas condiciones, logrando tranquilidad financiera".

En casos específicos, la TGR ha identificado a deudores con amplia capacidad de pago, titulares de un patrimonio que incluye inversiones y activos inmobiliarios, y que no se han acercado a regularizar su situación.

Por eso se reiteró "la invitación a la ciudadanía a informarse de manera adecuada para tomar decisiones convenientes, aprovechar estas facilidades y evitar los costos y complejidades de los procesos judiciales".

Para revisar su situación particular, simular convenios o conocer el estado de su deuda, las personas pueden ingresar directamente a tgr.cl/cae o asistir de forma presencial a cualquiera de las oficinas de la TGR a lo largo del país.