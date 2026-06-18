Thayer justifica memorándum que flexibilizó trámites para migrantes haitianos

Santiago, 14 de marzo de 2024. Un masivo operativo de carabineros se realiza en el asentamiento ilegal ubicado en la comuna de Maipu, donde fue encontrado el cadaver del exmilitar venezolano dias atras. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El exdirector de Migraciones de Boric afirmó que se hizo "sin eximir de la exigencia del certificado de nacimiento, sí eximimos temporalmente la exigencia de hacer el visado consular, porque el consulado no tenía personal allá. No eran documentos falsos, no eran documentos fraudulentos".

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer (Frente Amplio), justificó el memorándum interno de mayo de 2024 que flexibilizó la presentación de documentos por parte de ciudadanos haitianos para los trámite migratorios.

Según consigna El Mercurio, Thayer suscribió el memorándum un año y cuatro meses después de que el mismo servicio detectara, en enero de 2023, un vuelo a Chile de niños haitianos cuyas visas estaban vencidas.

El documento fue dirigido a ocho jefaturas del Servicio y precisa que las medidas fueron tomadas a contar de 2022, año en que Boric llegó a La Moneda. Concretamente, el texto señala que "se aceptarán los certificados de nacimiento sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario".

En tanto, de acuerdo a la misma publicación del diario, un informe de la PDI reveló que entre enero de 2022 y marzo de 2023 habían entrado al país 76 vuelos chárter procedentes de Haití, con más de 2.100 menores de ese país.

En declaraciones a El Mercurio, Thayer defendió el memorándum y lo vinculó con un proyecto de acuerdo de la Cámara, de junio de 2023, que pidió facilitar los trámites para migrantes haitianos.

A pesar de que el acuerdo de la Cámara no es vinculante, para Thayer es un antecedente "importante", pues, a su juicio, reflejó la preocupación generalizada que había en ese momento por la crisis política y de seguridad en la isla.

Además, Thayer vinculó la flexibilización con el "retiro de parte importante del personal del consulado de Haití".

También afirmó que se hizo "sin eximir de la exigencia del certificado de nacimiento, sí eximimos temporalmente la exigencia de hacer el visado consular, porque el consulado no tenía personal allá. No eran documentos falsos, no eran documentos fraudulentos".

Asimismo, Thayer indicó que el memorándum estuvo vigente hasta abril de 2025, cuando la situación en el país caribeño se estabiliza y "se vuelve a establecer el requerimiento de la legalización".

Consultado sobre quien dispuso las medidas del documento, Thayer respondió que "es mío, es una instrucción que yo doy".

"En lo absoluto un componente ideológico puede incidir en una decisión que es técnica de extranjería y en la que se pone por delante el interés superior del niño", añadió.

"Las alertas que se levantan hoy en ese momento no estaban, doy garantía de que las visas de los niños se otorgaron correctamente", cerró.