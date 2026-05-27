La "Tía Rica" informará a la PDI operaciones sospechosas de lavado de activos

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) y la PDI firmaron un convenio de colaboración que permitirá fortalecer las medidas de detección de conductas ilícitas en los procesos de trabajo cotidianos de la "Tía Rica", en especial el lavado de - Dicrep

Santiago 27 May. (ATON) -

Ambas instituciones intercambiarán información relacionada con bases de datos de empeños y especies, identificación de patrones anómalos o focos delictuales, y el fortalecimiento en la trazabilidad de bienes entregados como garantía para un crédito.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep) y la PDI firmaron un convenio de colaboración que permitirá fortalecer las medidas de detección de conductas ilícitas en los procesos de trabajo cotidianos de la "Tía Rica", en especial el lavado de activos.

Esta colaboración se expresará en mesas de trabajo periódicas entre ambas instituciones, y el intercambio de información relacionada con bases de datos de empeños y especies, identificación de patrones anómalos o focos delictuales, y el fortalecimiento en la trazabilidad de bienes entregados como garantía para un crédito.

La iniciativa incluye además la capacitación de personal de la Dicrep por parte de la Sección de Inspección de Actas de Procedencia (Sinapro), dependiente de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI.

El director general (s) de la Dicrep, Omar Fernández, destacó que "al trabajar en conjunto con la PDI, estamos blindando un servicio tradicional y querido por los chilenos, asegurando que sus procesos sigan siendo transparentes, seguros y libres de cualquier intento de instrumentalización por parte del crimen organizado o el lavado de activos".

Por su parte el director general de la PDI, Eduardo Cerna, aseguró que "es clave preguntarnos cómo podemos interactuar como Estado. No puede ser que funcionemos en forma atomizada, en donde están todas las capacidades instaladas en el Estado pero no conversan entre ellas. Colaborando podemos tomar decisiones informadas, prospectar escenarios, y entender que todas estas instituciones podemos aportar a combatir el delito en todas sus manifestaciones".

De esta forma, ambas instituciones públicas buscan mejorar las capacidades del Estado en materias clave para el combate al crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos que afectan al país. Ello se suma al rol que cumple la Dicrep en esta materia mediante la realización de remates de bienes decomisados y derivados por la justicia para su subasta pública.

Esta iniciativa se enmarca en los compromisos asumidos por la Dicrep tras el Informe N°400 de la Contraloría General de la República, que identificó diversas áreas operativas que requerían actualizaciones, con el objetivo de continuar entregando un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía, tal como ha sido la tónica durante sus más de 100 años de historia.