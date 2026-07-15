Timonel UDI criticó "lógica del no diálogo" por megarreforma pero está optimista

Santiago 14 de julio 2026. Representantes de los partidos del Oficialismo y el Biministro de Economia y Mineria, realizan un punto de prensa luego de sostener una reunion sobre la actividad economica y laboral del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 15 Jul. (ATON) -

Hubo algunos senadores que intentaron conversar, que intentaron mejorar el proyecto, cumpliendo con el rol tradicional del Senado, pero a ellos se les persiguió, se les insultó, se les acusó, se les hizo bullying", contó Guillermo Ramírez sobre la tramitación de la megarreforma

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez aseguró que en la tramitación de la megarreforma ganó la lógica del no diálogo y que los senadores que intentaron conversar fueron perseguidos, insultados y acusados .

Lamentablemente en el Senado se impuso la lógica de los que defendían el no diálogo, la no conversación, el no acuerdo y el no mejoramiento de los proyectos , afirmó en entrevista con Radio Agricultura.

Y agregó que hubo algunos senadores que intentaron conversar, que intentaron mejorar el proyecto, cumpliendo con el rol tradicional del Senado, pero a ellos se les persiguió, se les insultó, se les acusó, se les hizo bullying por las redes sociales, y esos senadores finalmente no aguantaron la presión .

Pero más allá de lo negativo de la negociación, el timonel gremialista está optimista, pues, la parte difícil en el Senado ya pasó. Lo realmente complejo era la votación general que se produjo hace tres semanas. Yo espero que hoy día el proyecto se apruebe íntegramente , señaló.

Y defendió el plan de reconstrucción contando que un informe del Bank of America dice que si Chile aprueba esta reforma el crecimiento del próximo año va a ser significativo. Se habla de un 3,6%. Sería un crecimiento muy importante como el que no hemos visto hace un buen tiempo .

En la entrevista, Ramírez, además, defendió el trabajo del ministro de Hacienda; Jorge Quiroz: Cuando miremos el global, lo que vamos a ver es que el Gobierno habrá logrado aprobar un proyecto grande, complejo, difícil, polémico, en menos de tres meses. El estilo de Quiroz, que a algunos les puede molestar, porque es más bien frontal, fue el que permitió que este proyecto se aprobara , aseguró.

Guillermo Ramírez explicó el compromiso de su partido con la megarreforma, recordando que la UDI dijo: para un gobierno de emergencia, una coalición de emergencia. Eso lo hemos venido repitiendo todos estos meses .