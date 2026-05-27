Titulados en Educación Superior en 2025 llegaron a la histórica cifra de 329.011

Santiago 10 de octubre 2024 Fotografias referenciales de estudiantes de educacion superior. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

La información oficial de las 131 instituciones que componen el sistema revela un crecimiento del 8% respecto del año anterior, equivalente a 24.282 titulaciones más.

El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, publicó el Informe Titulación 2025 en Educación Superior en Chile, elaborado por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES).

El documento entrega una radiografía completa sobre la titulación en los distintos niveles en las 131 instituciones de educación superior a lo largo del país.

Y entre sus principales resultados resalta el hecho de que en 2025 hubo un total de 329.011 titulaciones de pregrado, posgrado y postítulo, la cifra más alta desde que existen registros del SIES.

Esto representa un crecimiento anual de 8%, equivalente a 24.282 titulaciones más que en 2024, y consolida cinco años consecutivos de aumento en la titulación total del sistema.

El incremento en las titulaciones 2025 se explica principalmente por los aumentos observados en el pregrado (12.375 titulaciones más que en 2024, lo que representa un incremento anual de 5,5%) y en el postítulo (10.797 titulaciones adicionales, un 18,9% más que el año anterior).

Por su parte, en las titulaciones de posgrado también se observa un alza en el número de titulaciones, aunque más exigua (1.110 titulaciones adicionales, un 5,2% más que el año anterior).

Para Fernanda Valdés, subsecretaria de Educación Superior, estos datos representan un avance significativo.

"Que más personas concluyan sus programas de pregrado, posgrado y postítulo siempre es una buena noticia para el país", señaló la autoridad.

Pero agregó que todavía hay desafíos pendientes, como que el 55% de quienes ingresan al sistema no se titula de forma oportunamente -con un margen de tres años-, y que la tasa de titulación oportuna sigue siendo baja si se la compara con el resto de los países OCDE.

"Ello nos exige enfocar nuestros esfuerzos institucionales no solo en el acceso, sino que en asegurar trayectorias formativas exitosas", sostuvo la subsecretaria.

El informe mostró también que en 2025 el pregrado suma un total de 238.716 titulaciones, lo que se debe principalmente al alza en las titulaciones de Institutos Profesionales con 12.680 titulaciones más que en 2024, es decir, un aumento de 15,6%.

En menor medida influyeron los Centros de Formación Técnica, con 2.506 titulaciones más que el año anterior, con un alza de 6,7%.

En tanto, las universidades disminuyeron su titulación en un 2,6% respecto del año anterior (2.811 titulaciones menos en comparación con 2024).

En la misma línea, las carreras técnico-profesionales representaron el 59,5% de las titulaciones de pregrado y crecieron 11,1% en el último año, mientras que las carreras profesionales universitarias disminuyeron 1,8%.