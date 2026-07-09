Tohá: "El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias e inconsultas"

Chile.- Tohá y postura de Quiroz sobre secreto bancario: No sabe qué es inteligencia" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

La excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, calificó como inconsulto y contradictorio el acuerdo alcanzado por los jefes de bancada del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el proyecto de megarreforma.

La excandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, calificó como inconsulto y contradictorio el acuerdo alcanzado por los jefes de bancada del PPD con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el proyecto de megarreforma.

En su cuenta de X, la exministra del Interior expresó que "soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas".

Añadió que el progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos. Por ese camino solo se llega a la irrelevancia".

"Lo que está en juego con el megaproyecto es demasiado y exige de nosotros mucho más", cerró Carolina Tohá.

Ayer en la tarde, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y los jefes de bancada de senadores del PPD, Loreto Carvajal y Ricardo Celis, anunciaron un acuerdo por el proyecto de reconstrucción.

En concreto, se trata de una reducción de 25 a 10 años de la invariabilidad tributaria para proyectos de inversión de hasta US$100 millones. Además, las inversiones de hasta US$350 millones tendrán un régimen de 15 años, mientras que las superiores a los US$500 millones, uno de 25 años.