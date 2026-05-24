Tomás Ahumada no se marea por su ausencia en la Selección chilena

Futbol, Audax Italiano vs Barracas Central. Copa Sudamericana 2026. El arquero de Audax Italiano Tomas Ahumada es fotografiado durante el partido de la Copa Sudamericana contra Barracas Central disputado en el estadio Bicentenario La Florida de - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 24 May. (ATON) -

El portero Audax Italiano evitó polemizar luego de no ser considerado por Nicolás Córdova para los duelos que sostendrá la Roja en el mes de junio ante Portugal y República Democrática del Congo.

Este viernes, el entrenador interino de la Selección chilena, Nicolás Córdova, presentó la nómina para los partidos amistosos del mes de junio ante Portugal y República Democrática del Congo.

Entre las sorpresas del listado llamó la atención del retorno del portero Brayan Cortés, quien había estado ausente en sus anteriores convocatorias y terminó ganándole el puesto a varios jóvenes arqueros de buen nivel en el fútbol criollo.

Uno de ellos es Tomás Ahumada, guardameta de 24 años que desde hace varias temporadas se instaló como titularísimo en Audax Italiano, pero que esta vez no recibió el llamado para defender a la Roja.

Sin embargo, esto parece tener sin cuidado al cancerbero audino. "Yo creo que todos tienen su mérito, son buenísimos arqueros, por algo están ahí y nada en contra. Yo siempre he dicho que hay que seguir trabajando, eso al final recompensa", declaró en zona mixta tras la victoria sobre Cobresal.

En la misma línea, el cuidavallas remarcó que "al final todos tienen su tiempo, su oportunidad y yo voy a esperar la mía, seguir trabajando y esperar algún día ser llamado".