Trabajador murió por emanación de dióxido de carbono en cámara subterránea

Santiago, 21 de Abril 2023. Un incendio se registra en una camara electrica en la calle de guardia vieja con Barcelona en la comuna de Providencia. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El accidente ocurrió en una vivienda de calle Álvaro Casanova, comuna de La Reina, en la Región Metropolitana. Compañero no pudo rescatarlo y tuvo que salir a buscar ayuda.

Un trabajador murió por emanación de dióxido de carbono al interior de una cámara subterránea en una vivienda de calle Álvaro Casanova, comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

Bomberos y personal del SAMU concurrieron al lugar constataron su fallecimiento. Por instrucciones de la fiscalía, el caso será investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI.

A respecto, la comisaria de la BH Antonia Godoy señaló que "en circunstancias que dos personas realizaban trabajos de construcción, una de esta personas descendió a una cámara subterránea, desvaneciéndose inmediatamente".

Esto fue advertido por el otro trabajador, quien intentó rescatarlo, "sin embargo no logró su cometido por cuanto presentó complicaciones de respiración en el interior de esta cámara".

El trabajador salió a pedir ayuda y llamó a los servicios de emergencia, pero su compañero ya estaba fallecido.

"Personal del Laboratorio de Criminalística logró establecer que en el interior de esta cámara subterránea existía una gran concentración de dióxido de carbono, lo que puede haber provocado el fallecimiento de esta persona", señaló la comisaria Godoy, quien recalcó que se está ala espera de la autopsia.