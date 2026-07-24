Tribunal abonó 1.463 días de condena de Karen Rojo en Países Bajos:Le quedan 363

Chile.- Karen Rojo es enviada al penal de San Joaquín para cumplir condena - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 24 Jul. (ATON) -

El 15 de julio pasado, tras su control de detención en ese tribunal, Karen Rojo fue ingresada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, donde terminará de cumplir la condena que mantiene vigente por fraude al fisco.

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago resolvió hoy abonar a la condena de la ex alcaldesa Antofagasta, Karen Rojo, los 1.463 días de detención que cumplió en Países Bajos a la espera de su extradición a Chile

De esta manera, el tribunal acogió la solicitud de la defensa de la exjefa comunal para abonar los días de detención desde el 13 de julio de 2022, fecha de su captura en Roterdam. Aún le quedan por cumplir 363 días de condena.

El 15 de julio pasado, tras su control de detención en ese tribunal, Karen Rojo fue ingresada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, en la comuna de San Joaquín, donde terminará de cumplir la condena que mantiene vigente por fraude al fisco.

La exjefa comunal fue sentenciada a cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al fisco, por un total de 24 millones de pesos, en una causa relacionada con la contratación irregular de una asesoría comunicacional durante su gestión al frente del municipio de Antofagasta.