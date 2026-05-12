Tribunal dejó en libertad a los detenidos por la agresión al diputado Olivares

Limache 12 de Mayo 2026 En el Juzgado de Garantía de Limache se realiza la formalizacion de los imputados por agresión al Diputado Javier Olivares. En la foto, los imputados se retiran del Juzgado, con cautelares de arraigo nacional y no acercase a - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

El Juzgado de Garantía de Limache dejó en libertad a F.E.P.P. y C.A.P.P., detenidos por la golpiza que afectó al diputado Javier Olivares (PDG) el pasado sábado en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso. El parlamentario asistió a la audiencia.

El Juzgado de Garantía de Limache dejó en libertad a F.E.P.P. y C.A.P.P., detenidos por la golpiza que afectó al diputado Javier Olivares (PDG) el pasado sábado en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso. El parlamentario asistió a la audiencia.

Ambos fueron formalizados por el delito de atentado y amenazas contra la autoridad. El tribunal los dejó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal. Además, dio un plazo de 120 días para cerrar la investigación.

Los dos imputados fueron detenidos ayer por Carabineros, tras diligencias investigativas desarrolladas en coordinación con el Ministerio Público.

El coronel Alex Oporto, prefecto de Marga Marga, dijo que "se detuvo a dos sujetos autores de las agresiones al diputado Javier Olivares y a su asesor en un club deportivo de Olmué donde estaban en medio de una actividad social".

"Este hecho generó una denuncia al Ministerio Público y se dispuso una orden amplia de investigar. Ambos detenidos son personas con amplios prontuarios y reiteraciones delictuales, y uno de ellos incluso tiene una condena cumplida hace poco", añadió.