Tribunal modifica cautelar y dicta arresto domiciliario nocturno para Monsalve

Santiago, 23 de julio de 2026. Revision de medidas cautelares del exsubsecretario del interior, Manuel Monsalve. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

Con esta decisión, Monsalve no podrá salir desde su domicilio en Viña del Mar entre las 22:00 y las 06:00 horas. Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunció que apelará a la medida.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago reemplazó la cautelar de arresto domiciliario total por arresto nocturno para el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual.

Con esta decisión, Monsalve no podrá salir desde su domicilio en Viña del Mar entre las 22:00 y las 06:00 horas.

El defensor penal público Víctor Providel, representante de Monsalve, mencionó que "el tribunal realiza un profundo análisis en relación con los peligros que podrían existir para la libertad de Manuel Monsalve. En ese sentido, descarta peligro de fuga, peligro de reiteración y que exista peligro de obstrucción de las diligencias de investigación pendientes".

En esta línea, indicó que se tuvo en consideración el tiempo que el exsubsecretario ha permanecido privado de libertad y la colaboración que ha prestado en el marco de la investigación en su contra por dos delitos sexuales.

Desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte anunciaron que apelarán a la decisión del Juzgado de Garantía. "Para la Fiscalía, los antecedentes que determinaron la procedencia de la prisión preventiva originalmente no han variado. Se estima que la necesidad de cautela hace que sea relevante evaluar el recurrir de la resolución por la vía de apelación", indicaron.

Monsalve se encuentra cumpliendo arresto domiciliario desde mayo del año pasado, luego que la Corte Suprema acogiera el recurso de amparo presentado. Previamente, el exsubsecretario se encontraba bajo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.