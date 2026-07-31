Tribunal se pronunciará este lunes por cambio de cautelar para Lavín

Santiago, 31 de julio de 2026. En el 7° Juzgado de Garantia de Santiago se realiza la audiencia de revision de medidas cautelares del exdiputado Joaquin Lavin Leon, imputado por el Ministerio Publico como autor de los delitos de fraude al fisco junto a - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago postergó hasta este próximo lunes el pronunciamiento sobre la solicitud de modificación de cautelar para Joaquín Lavín León.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago postergó hasta este próximo lunes el pronunciamiento sobre la solicitud de modificación de cautelar para Joaquín Lavín León.

En la audiencia de este viernes fueron escuchados los argumentos de la defensa del exdiputado, de los querellantes y de la fiscal Constanza Encina, de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

Durante la jornada, fue acogida la petición del traslado del Arnaldo Domínguez. El exasesor de Lavín se encontraba cumpliendo la máxima medida cautelar en Santiago 1, ahora, deberá ser llevado hasta Capitán Yáber.

Cabe señalar que Lavín se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 8 de mayo en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras ser formalizado por delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, ilícitos cometidos entre 2015 y 2026.

Lavín se encuentra siendo investigado también por el posible uso de indebido de información electoral en la plataforma SocialTazk, creada por el exdiputado y el empresario Felipe Vásquez, quien también está imputado por fraude al fisco.