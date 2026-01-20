Tribunal reabre investigación tras solicitud de la defensa de Manuel Monsalve

Santiago, 20 de Enero de 2025. El 7° Juzgado de Garantía realiza audiencia para discutir la reapertura de la investigación en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve, la defensa de la víctima Maria Elena Santibáñez pidió que la audiencia sea sin - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Santiago 20 Ene. (ATON) -

La abogada María Elena Santibáñez rechazó la reapertura y aseguró que la defensa del exsubsecretario solo busca "dilatar el proceso .

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó la petición de la defensa de Manuel Monsalve y ordenó reabrir la investigación por presuntos delitos sexuales ocurridos en septiembre de 2024. La jueza Pilar Ahumada fijó un plazo de 120 días para nuevas diligencias.

El abogado Víctor Providel, jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, sostuvo que aún restan diligencias que podrían acreditar la inocencia de su representado.

VISIÓN QUERELLANTE

La abogada María Elena Santibáñez rechazó la reapertura y declaró a T13: Creo en un 100% que la defensa de Monsalve hizo esta solicitud con el fin de dilatar el proceso . Añadió: La investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas .

Santibáñez insistió en que ya existen las condiciones para iniciar un juicio oral, mientras la defensa apuesta a que el nuevo plazo permita realizar indagatorias clave.