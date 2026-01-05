Tricel oficializa a José Antonio Kast como presidente electo

Santiago, 5 de enero 2026. Jose Antonio Kast asiste al Tricel para ser proclamado oficialmente como Presidente electo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 5 Ene. (ATON) -

A la ceremonia asistieron presidentes de partidos del oficialismo y la oposición, con excepción del PC, que justició su ausencia por las diferencias con la postura del Presidente electo sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

Este lunes, el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) proclamó oficialmente a José Antonio Kast como presidente electo de Chile.

En el acta se señaló: El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para Presidente de la República .

En la instancia se detalló que el padrón electoral incluyó a 15.779.202 inscritos. De ese total, se registraron 3.434.954 votos, considerando también los válidamente nulos y blancos. De ellos, 7.263.236 se inclinaron por Kast.

La ceremonia contó con la presencia de la esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola; sus hijos José Antonio y Josefina Kast; y parte de su equipo cercano, entre ellos el asesor Cristián Valenzuela, la encargada de comunicaciones María Paz Fadel y la jefa de gabinete Catalina Ugarte.

También asistieron presidentes de partidos de izquierda y derecha previamente invitados. Del oficialismo estuvieron Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD) y Leonardo Cubillos (PR), entre otros. Desde la oposición participaron Johannes Kaiser (PNL), Guillermo Ramírez (UDI) y Rodrigo Galilea (RN).

AUSENCIA DEL PC

La única colectividad que se restó de la ceremonia fue el Partido Comunista. Horas antes, su presidente Lautaro Carmona confirmó la decisión en conversación con Radio Usach, explicando que la ausencia respondía al desacuerdo con la postura de Kast sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

El PC calificó la detención como una criminal agresión del gobierno de EEUU .

Carmona ratificó que no se puede hablar más de lo que ha sido la consumación del intervencionismo militar de parte de Estados Unidos, que ha ingresado al territorio venezolano rompiendo todos los principios de convivencia en el plano internacional .

Lo que se ha llevado a cabo, lo que era antes de parte de alguno una descalificación nuestra de la condición imperial de Estados Unidos, de la reactivación de la doctrina Monroe, y por tanto, asumir que el tema de América Latina y el Caribe son el patio trasero que tiene privilegio y prioridades para Estados Unidos, es un dato de realidad muy duro , finalizó el líder del PC.