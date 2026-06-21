Trump dice que Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido

El primer ministro británico, Keir Starmer. / Europa Press - Europa Press

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Presidente de Estados Unidos acusa al todavía jefe de gobierno británico de haber "fallado estrepitosamente" en inmigración y política energética.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por seguro que Keir Starmer va a dimitir como primer ministro de Reino Unido.

Y aunque le deseó buena suerte, considera que el jefe del gobierno británico del Partido Laborista ha fracasado en cuestiones como la migración y la política energética.

Starmer atraviesa en familia un crucial periodo de reflexión en su residencia campestre de Chequers, mientras crecen los rumores sobre la posibilidad de que este lunes capitule luego de semanas de presiones, ministros incluidos, y anuncie su dimisión.

La debacle laborista en las últimas elecciones municipales y el retorno a escena de su gran rival y posiblemente sucesor si hay renuncia- Andy Burnham perjudicó a Starmer.

Trump, en un mensaje publicado en redes sociales, dio por segura la salida de Starmer, quien es primer ministro desde el 5 de julio de 2024.

"Dimitirá como primer ministro de Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas cruciales: inmigración y energía. Le deseo lo mejor", señaló el mandatario estadounidense.

Trump ha tenido problemas con Starmer por la explotación del petróleo del Mar del Norte durante la guerra con Irán, pues durante semanas le pidió al primer ministro inglés que libere las perforaciones para resolver la crisis de la escasez de crudo.

Las últimas informaciones de los medios británicos sobre la decisión de Starmer no arrojan luz sobre el futuro del primer ministro.

Fuentes próximas a Starmer señalaron a la cadena Sky News, bajo condición de anonimato, que Starmer no tiene una decisión tomada, pero que dará pronto su respuesta al partido.

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