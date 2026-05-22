Tras "turbazo" a Aróstica, bancada RN pide discusión inmediata a proyecto

Santiago, 22 de mayo de 2026. Turbazo a la casa del Ex Presidente del Tribunal Constitucional Ivan Arostica ubicado en Calle Gaspar Banda en San Miguel termina con un enfrentamiento a tiros con resultado de un delincuente muerto y 6 detenidos, ademas de - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 23 May. (ATON) -

Iniciativa modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de fortalecer las sanciones frente a delitos graves y violentos cometidos por menores de edad.

La Bancada de Diputados de Renovación Nacional solicitó al Gobierno otorgar discusión inmediata al proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, con el objetivo de fortalecer las sanciones frente a delitos graves y violentos cometidos por menores de edad.

A través de una declaración pública, los parlamentarios manifestaron su profunda preocupación por el aumento de la delincuencia juvenil y por los espacios de impunidad que, a su juicio, mantiene la actual legislación vigente.

La solicitud se da luego del violento robo que afectó al exministro y expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio de San Miguel, caso en el que participaron sujetos armados y donde, según antecedentes conocidos públicamente, hubo menores de edad involucrados.

En ese contexto, el diputado e integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González (RN), sostuvo que en Chile, los delitos cometidos por jóvenes se están desbordando, y esto ocurre porque existen espacios de impunidad por el sistema de responsabilidad penal adolescente .

Por eso es fundamental que el Gobierno le de discusión inmediata al proyecto de Renovación Nacional que modifica este sistema y que permite sancionar con mayor severidad estos delitos que son graves y que son violentos , agregó el parlamentario.

Asimismo, González afirmó que nosotros creemos en la reinserción social, pero no puede existir impunidad para jóvenes que cometen delitos de manera reiterada, que son graves, que son violentos y que causan un gran dolor en nuestra sociedad .