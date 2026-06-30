Turismo y dueños de buses hacen positivo balance del fin de semana largo

Vina del Mar, 28 de junio 2026 Turistas pasean por el borde costero de Vina del Mar durante el fin de semana largo Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Diferentes gremios vinculados al sector destacaron que durante estos días fueron muchas las personas que viajaron dentro del país.

Los gremios de los empresarios del turismo y de buses interurbanos hicieron un positivo balance del primer fin de semana largo del invierno, que coincidió con el inicio de las vacaciones escolares del período.

En declaraciones a El Mercurio, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur), Mónica Zalaquett, expresó que "este fin de semana largo de San Pedro y San Pablo se dio en un contexto especialmente favorable para la actividad turística".

Explicó que "coincidió con el cierre de mes, cuando muchas familias cuentan con mayor disponibilidad de recursos económicos, y con las vacaciones de invierno, que comenzaron el 23 de junio y se extenderán hasta el 5 de julio para gran parte de los establecimientos educacionales".

Y añadió que "esta combinación generó una oportunidad excepcional para viajar y permitió que muchas personas extendieran su estadía más allá de los tres días del feriado".

Según la exministra, "la proyección de salida de cerca de 400 mil vehículos desde la Región Metropolitana es un buen indicador del interés por recorrer distintos destinos del país".

La representante de Fedetur le dio importancia al hecho de que "el turismo interno continúa siendo un motor relevante para las economías regionales. En un escenario donde los hogares mantienen un consumo más prudente, los viajes dentro de Chile siguen demostrando una importante capacidad para dinamizar la actividad económica, distribuir ingresos en los territorios y generar oportunidades de empleo, especialmente fuera de la Región Metropolitana".

CENTROS NEVADOS Y VIAJES EN BUSES

Por otra parte, y pese a la escasez de nieve, Matías López, gerente comercial de Andacor, propietario de los centros de montaña El Colorado, Farellones, Pillán y Volcán Osorno, indicó que el pasado "fue un buen primer fin de semana. Sabemos que es un escenario singular y los clientes han reconocido el gran esfuerzo de abrir con nieve fabricada. Esperamos que caiga nieve muy pronto y que sea una gran temporada".

Y respecto de los viajes, la gerenta general de la Asociación Nacional de Buses Interurbanos, Carolina Navarrete, dijo que "si bien aún estamos consolidando las cifras definitivas, el balance es positivo. Incluso con los antecedentes disponibles, entre el jueves 19 y el lunes 22 de junio se registraron más de 600 mil movimientos de pasajeros y sobre 12 mil servicios de buses, considerando salidas y llegadas en los principales terminales de la Región Metropolitana".

Añadió que "estas cifras podrían variar una vez finalizado el cierre estadístico del período. Las ciudades de mayor demanda son La Serena, Viña del Mar, Concepción, Pucón y Puerto Montt. Las cifras preliminares muestran un comportamiento acorde con las proyecciones que manejaba la industria para este período. La operación respondió de manera adecuada a la demanda observada, tanto en viajes interurbanos, como viajes internacionales, cuyo principal destino es Argentina".

Carolina Navarrete precisó también que el fin de semana largo "generó un alto movimiento de pasajeros y reafirma que el transporte interurbano continúa siendo el principal eje de conectividad para los viajes a nivel nacional".