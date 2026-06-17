Unión Portuaria cancela paro de mañana tras alcanzar acuerdo con el Gobierno

Valparaiso, 9 de octubre 2025 Trabajadores portuarios protestan mantienedo bloqueada entrada a Terminal Portuario Valparaiso, TPV, en el marco de un proceso de negociacion con la empresa Report, exigiendo mejoras en sus condiciones laborales Sebstian - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 17 Jun. (ATON) -

Los representantes sindicales sostuvieron conversaciones con el Ministerio del Interior que encabeza Claudio Alvarado, siendo lideradas las tratativas por el subsecretario Máximo Pavez.

Los trabajadores de la Confederación Unión Portuaria de Chile, en total unos 6.500 distribuidos en distintos puertos del país, cancelaron la paralización anunciada para mañana 18 de junio, luego de que dirigentes alcanzaran un acuerdo con representantes del gobierno de José Antonio Kast.

Según informó Portal Portuario, durante la jornada de ayer martes, los representantes sindicales sostuvieron conversaciones con el Ministerio del Interior que encabeza Claudio Alvarado, siendo lideradas las tratativas por el subsecretario Máximo Pavez.

En principio, circuló en el ámbito portuario la información de que algunos puertos no se plegarían a la jornada de movilización, así como que el Ejecutivo había cedido en materia de pensiones de gracia. Sin embargo, fuentes de los trabajadores confirmaron a Portal Portuario que el acuerdo se articuló debido a que el gobierno acogió todas las exigencias de los estibadores.

En la jornada del día 12 de junio, los trabajadores habían anunciado que la paralización podría ser reevaluada y eventualmente depuesta si, previo a su inicio o durante su desarrollo, el Gobierno entregaba una respuesta formal que contemple, al menos, fechas concretas y verificables para la resolución de los casos pendientes de pensiones de gracia.

Además, pidieron un cronograma claro respecto de los casos de viudas beneficiarias; la firma y despacho efectivo de los decretos pendientes, junto con la acreditación de su tramitación administrativa correspondiente; una hoja de ruta formal con fechas definidas para el inicio y desarrollo de la negociación del nuevo acuerdo con el sector portuario y compromisos escritos y respaldados institucionalmente que permitan verificar el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Pese a este acuerdo, desde el sindicalismo portuario afirman que aún hay temas pendientes en materia de legislación, previsión y salud.

La Confederación Unión Portuaria tiene presencia en los puertos de Iquique, Antofagasta, Tocopilla, Huasco, Caldera, Ventanas, Valparaíso, San Antonio, Penco, Lirquén, San Vicente, Coronel y Punta Arenas.