Universidad de Chile elige a nuevo rector o rectora: Puede haber segunda vuelta

Santiago, 24 de Abril de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, inaugura el inicio academico de la Universidad de Chile. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 12 May. (ATON) -

Se postulan cuatro candidatos para reemplazar a Rosa Devés. Se trata de un proceso eleccionario que, por primera vez, se realizará por medio de votación electrónica y que se prolongará hasta las 17:00 horas de hoy.

A las 9 horas de este martes se iniciará el proceso para elegir al nuevo rector o rectora de la Universidad de Chile para el período 2026-2030, en reemplazo de la actual titular Rosa Devés.

Se trata de un proceso eleccionario que, por primera vez, se realizará por medio de votación electrónica y que se prolongará hasta las 17:00 horas.

Los candidatos son:

- El actual decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM), profesor Francisco Martínez.

- La profesora Alejandra Mizala, exprorrectora y académica del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

- El actual decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, profesor Pablo Ruiz-Tagle.

- Y el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022 y académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, profesor Sergio Lavandero.

De ser necesaria, la segunda vuelta se efectuará el 2 de junio de 2026, también de manera electrónica.