Universitarios formaron nueva orgánica contra la Confech y sus paralizaciones

Valparaiso, 10 de junio 2026. Diputados y estudiantes constituyen mesa de trabajo No Paralicemos Chile Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 11 Jun. (ATON) -

"No Paralicemos Chile" busca defender el derecho a la educación, promover el diálogo y rechazar la violencia y las paralizaciones como mecanismos de acción política. Recibieron el respaldo de parlamentarios.

Un grupo transversal de parlamentarios sostuvo una reunión con dirigentes estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica y otras organizaciones universitarias para constituir la mesa de trabajo No Paralicemos Chile .

La iniciativa busca defender el derecho a la educación, promover el diálogo y rechazar la violencia y las paralizaciones como mecanismos de acción política, tras las recientes movilizaciones impulsadas por la Confech.

Durante el encuentro, los dirigentes estudiantiles plantearon la necesidad de representar a la amplia mayoría de jóvenes que desean estudiar, participar y construir propuestas, sin que las universidades sean instrumentalizadas para fines ideológicos o partidistas.

El diputado RN Diego Schalper destacó el liderazgo demostrado por los estudiantes y valoró la creación de esta nueva instancia de trabajo.

Acá hay un grupo de estudiantes que tuvo el coraje de, en momentos donde algunos querían imponer la violencia, ponerse en el frontis de un establecimiento educacional y decir no a la violencia, no a la paralización y no a pretender instrumentalizar las universidades para causas ideológicas. Por eso hemos querido darles nuestro respaldo y felicitarlos especialmente por la constitución de esta mesa de trabajo que ellos han denominado No Paralicemos Chile , señaló.

Hoy día la educación está en una crisis desde la educación básica, media y también universitaria. El llamado es a sentarse, a conversar y construir entre todos cuál va a ser la educación del futuro en Chile, porque la tecnología nos está pasando por encima en todos los niveles y el Estado no ha sido capaz de actualizarse a estas nuevas realidades , añadió.

Por su parte, el senador UDI Gustavo Sanhueza valoró que los estudiantes estén levantando una alternativa frente a quienes promueven la violencia y las paralizaciones.

Llegó la hora de aislar a quienes validan la violencia como instrumento para lograr sus objetivos, ya que cuando un grupo de jóvenes se toma instituciones educacionales está impidiendo el derecho a educarse de otros. Hoy se hace escuchar la voz de la mayoría de estudiantes que busca defender su derecho a estudiar , sostuvo.

El parlamentario agregó que hoy existe una crisis en la educación básica, media y universitaria, por lo que el llamado es a sentarse a conversar para construir la educación del futuro de Chile .

"LA CONFECH NO NOS REPRESENTA"

Desde el mundo estudiantil, la consejera territorial de Ingeniería de la Universidad Católica, Teresita Ríos, señaló que la iniciativa busca representar a una mayoría de estudiantes que no se siente interpretada por las paralizaciones.

La Confech no nos representa. Somos miles los estudiantes que estamos cansados de las paralizaciones y de que se nos quite el derecho a la educación. Hoy estamos demostrando que existe una mayoría dispuesta a trabajar por una educación que proteja los derechos de todos los estudiantes y que quiere hacerse escuchar , afirmó.

En tanto, el vicepresidente externo del Movimiento Gremial de la Universidad Católica, Nicolás Pozo, destacó la conformación de la mesa como una señal de renovación dentro del mundo estudiantil.

Hoy se ha constituido una nueva instancia de participación para los estudiantes que quieren ir a clases, dialogar y defender su derecho a la educación. Queremos convocar a todos aquellos jóvenes que rechazan la violencia y las paralizaciones, porque los cambios se consiguen mediante el diálogo y las vías democráticas , señaló.

Los participantes acordaron dar continuidad a la mesa de trabajo No Paralicemos Chile , incorporando a estudiantes de distintas universidades y regiones del país para elaborar propuestas que contribuyan a mejorar la educación y resguardar el derecho de los jóvenes a desarrollar normalmente su vida académica.