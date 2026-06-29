Vacaciones de invierno: Ingreso gratis al MIM con 30 láminas mundialeras

Santiago, 20 de Junio 2026. Cambiaton de laminas del album del Mundial de Futbol 2026 en el frontis de la Municipalidad de Providencia Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 29 Jun. (ATON) -

Hasta el próximo jueves 2 de julio de 2026, los menores de entre 2 y 12 años que visiten el MIM podrán acceder a una entrada gratuita entregando 30 láminas originales del álbum oficial del Mundial de Fútbol 2026.

En estas vacaciones de invierno, el Museo Interactivo Mirador invitó a niños y niñas a participar en la "Promo Mundialera", una iniciativa especial que permitirá ingresar gratuitamente al museo a quienes traigan láminas del álbum oficial del Mundial de Fútbol 2026.

Hasta el próximo jueves 2 de julio de 2026, los menores de entre 2 y 12 años que visiten el MIM podrán acceder a una entrada gratuita entregando 30 láminas originales del álbum oficial del Mundial de Fútbol 2026.

Además, todas las láminas reunidas durante la promoción serán sorteadas entre quienes hayan participado, ofreciendo la posibilidad de ganar una gran colección de láminas mundialeras.

Se realizarán dos sorteos con las láminas reunidas, que podrían ser cientos y hasta miles: mañana martes 30 de junio y el viernes 3 de julio.

En cada fecha se sorteará la totalidad de las láminas acumuladas hasta el día anterior entre todas las personas que hayan ingresado al museo mediante la "Promo Mundialera". Los sorteos se efectuarán a través de una plataforma digital destinada a la realización de concursos.

Durante el período de vacaciones de invierno el MIM tiene una serie de novedades, entre las que se encuentran la apertura de la nueva sala Chile Astronómico en el Museo Interactivo de la Astronomía, nuevos talleres, recorridos, feria de emprendedores y talleres de Duoc UC.

Se trata de actividades participativas especialmente pensadas para niñas y niños pequeños, familias y visitantes que quieran explorar distintas áreas del conocimiento, desde la astronomía y la química hasta la biodiversidad, la energía y la tecnología.