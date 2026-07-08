Vallejo reapareció en evento de Servel por violencia contra la mujer en política

Santiago, 8 de julio 2026. Servel realiza el lanzamiento del Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Politica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El Servicio Electoral presentó hoy el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, una iniciativa inédita que posiciona a Chile como referente regional en el desarrollo de herramientas para visibilizar y contribuir a enfrentar este problema.

El Servicio Electoral presentó hoy el Observatorio de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, una iniciativa inédita que posiciona a Chile como referente regional en el desarrollo de herramientas para visibilizar y contribuir a enfrentar este problema.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, quien destacó que la creación del Observatorio responde al compromiso institucional de fortalecer la democracia mediante la generación de evidencia, prevención y el desarrollo de capacidades para enfrentar un fenómeno que representa un desafío creciente.

El Observatorio constituye el primer sistema institucional permanente impulsado por el organismo electoral para monitorear la violencia digital contra las mujeres en política mediante el análisis de big data y escucha digital, la elaboración de informes públicos y la generación de conocimiento que contribuya tanto a la discusión legislativa como a elaborar estrategias de prevención.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el panel moderado por la periodista Paula Escobar. En la conversación participaron Marcela Sabat, exsenadora y exdiputada, y Camila Vallejo, exministra de la Secretaría General de Gobierno.

Marcela Sabat valoró lo inédito de la iniciativa poniendo el foco en los partidos aquí hay una conversación muy importante que tiene que ver con los partidos políticos y cómo se hacen cargo, porque insisto, la violencia digital es una proyección de la violencia en la vida diaria y eso también es una conversación que todavía los partidos políticos no tienen. Y aquí cuando hablamos de violencia contra la mujer entendemos que la sufren transversalmente todas las mujeres, no importa su militancia política .

Mientras que Camila Vallejo remarcó que este fenómeno "termina siendo una amenaza no solamente para los derechos humanos de las mujeres, sino que al final también para las democracias. Porque al pretender sacar de la esfera pública a mujeres lideresas en política, en el periodismo, en otro tipo de organizaciones, lo que busca al final es sacar de la participación política más del 50% de la población mundial. Y eso es atentatorio".

"Ojalá desde el Congreso se pueda aprobar la Ley de Violencia Digital de Género, no solo tipificar este tipo de violencia, sino que establecer sanciones acordes y proporcionales a la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en nuestro país que están cada vez más violentadas en nuestros espacios cibernéticos", añadió Vallejo.

Finalmente, el Servel espera que la metodología que se desarrolle en el observatorio sirva de base para la futura creación de un Observatorio Latinoamericano de Violencia Digital contra las Mujeres en Política, promoviendo la cooperación entre organismos electorales y la construcción de respuestas coordinadas frente a un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales.