Vallejo responde al reproche del PC a Boric: La alianza de partidos es diversa

Santiago, 12 de enero 2026. La vocera de Gobierno, mas Ministros participan en el lanzamiento de la campana, mas de 1000 avances,del Gobierno del Presidente. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 12 Ene. (ATON) -

La autoridad aclaró que en el oficialismo habita una alianza de partidos que posee miradas distintas respecto de temas y contingencias.

El debate sobre Cuba volvió a tensionar al oficialismo. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó en Radio Nuevo Mundo que el mandatario Gabriel Boric "tiene una opinión muy descalificadora respecto al proceso cubano". En sus palabras, "le diremos todas las veces que no estamos de acuerdo. Nos parece un error, una equivocación".

La respuesta llegó desde La Moneda. En su vocería habitual de los lunes, la ministra Camila Vallejo buscó desdramatizar el episodio y marcar los límites de su rol: "No soy vocera del Partido Comunista, soy vocera de Gobierno y en eso la línea ha sido clara. El Presidente fija la política exterior".

Recordó que Boric ha expresado reiteradamente su postura frente a distintos regímenes políticos, tanto en América Latina como en otras regiones, y que corresponde al Ejecutivo sostener esa posición.

Vallejo insistió en que "las opiniones de los partidos son de los partidos", y que son ellos quienes deben explicar las reflexiones detrás de sus posturas. Subrayó que no es tarea de los ministros opinar sobre posiciones personales cuando representan al Gobierno.

Respecto a las críticas de Carmona, la ministra recalcó: "Vivimos en una democracia y tenemos una alianza de partidos que es diversa y que tiene miradas distintas, y no por eso perjudica en lo absoluto lo que es la posición de un jefe de Estado".

Añadió que la postura de Boric ha sido "clara, sostenida y coherente respecto al derecho internacional, la defensa de la democracia siempre, de los derechos humanos", incluso cuando ello le ha significado críticas o aplausos dentro y fuera del país.