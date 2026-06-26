Vance advierte a Irán que EEUU responderá "con violencia" ante cualquier ataque

(Foto de ARCHIVO) Un caza F-18 de Estados Unidos (archivo) REMITIDA / HANDOUT por CENTCOM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen - CENTCOM

Santiago 27 Jun. (ATON) -

"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen discrepancias sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono", ha matizado el vicepresidente estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a Irán que EEUU "responderá con violencia" ante cualquier agresión, después de la represalia por al ataque iraní a un buque mercante que cruzaba por el estrecho de Ormuz.

"Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen discrepancias sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono", ha matizado el vicepresidente estadounidense en una publicación en sus redes sociales.

Vance ha subrayado que "la violencia se responderá con violencia" como advertencia tras el ataque llevado a cabo por las fuerzas aéreas estadounidenses contra "instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros", según ha detallado el Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

La respuesta de Washington se ha producido un día después de que un buque fuese alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, lo que Washignton ha atribuido a Teherán, acusando al país persa de haber violado el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado a través de medios iraníes que ha atacado "varios lugares" donde el Ejército de Estados Unidos estaba "posicionado".

A su vez, el brazo militar ha acusado a la Casa Blanca de violar el artículo cinco del preacuerdo alcanzado y ha subrayado que los ataques de Estados Unidos "han recibido la respuesta necesaria".