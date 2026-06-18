Vance confirma contactos con Cuba para cambiar sus políticas económicas

Cuba anunció que busca cambiar su economía. / Europa Press - Europa Press

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Vicepresidente de Estados Unidos dijo que el sistema de la isla no ha funcionado y que está peor que el de Irán.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, señaló que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar la situación económica de la isla caribeña.

Según la autoridad norteamericana, tal situación está "peor" que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero.

"Lo de Cuba es un sistema que no ha funcionado. No pueden generar ingresos. Su economía probablemente esté en peor estado que la iraní. Queremos que el pueblo cubano sea feliz y próspero", señaló el vicepresidente de Estados Unidos en una conferencia de prensa en la que presentó el preacuerdo alcanzado con Irán para terminar con el choque bélico entre ambas naciones.

Y añadió que "de hecho, estamos hablando con el gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar sus prácticas para cambiar esa situación".

El número dos de la Casa Blanca añadió que van a ver qué hacen las autoridades cubanas en este sentido.

"Obviamente, si hacen algo nosotros también haremos algo. Vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla", precisó, sin dar más detalles.

Consultado por las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que Cuba sería el "siguiente" una vez derrocadas las autoridades de Irán, Vance se limitó a afirmar ante los periodistas que "tienen que preguntarle al secretario de Estado (Marco Rubio) sobre Cuba".

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla, abordando cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera, para contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la administración Trump.

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