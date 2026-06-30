Vence el plazo para activar el Cupón de Gas

Santiago, 31 de mayo 2022. Imagenes refenrenciales de gas. Javier Salvo/ Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 30 Jun. (ATON) -

Más de dos millones de hogares aún no concretaban la medida que se realiza hasta este martes 100% online.

Este martes 30 de junio vence el plazo para obtener el Cupón de Gas de 27.000 pesos, aporte estatal que busca aliviar el bolsillo de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares.

El cupón sirve para la recarga de cilindros de gas licuado en todo el país, y hasta esta jornada cerca del 65% de los hogares que pueden verse beneficiados por la iniciativa había canjeado el cupón.

Cabe recordar que el subsidio se entrega de forma automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas y que la selección se realiza con los datos vigentes al 16 de abril.

Los requisitos obligatorios para recibir el aporte son pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH), estar dentro del 80% más vulnerable de la población nacional, ser mayor de 18 años y figurar como jefe o jefa de hogar en la cartola familiar.

La activación del subsidio se realiza completamente por internet y hay que contar con la ClaveÚnica.

Se debe ingresar al sitio oficial cupondegas.gob.cl con la ClaveÚnica, solicitar la activación del cupón de manera inmediata y así se accede al dinero, para lo que hay que tener la CuentaRut activa.

También se puede revisar el cupón digital en la App Rutpay o en la App BancoEstado. O bien es posible imprimirlo presencialmente en cualquier CajaVecina.

El cupón por 27 mil pesos debe ser presentado ante los distribuidores de gas adheridos, y el plazo para gastarlo es hasta el próximo 30 de septiembre.