Violento robo en Vitacura: Delincuentes disparan contra guardias municipales

Santiago, 17 de septiembre de 2025. El ex Juez de la corte suprema de San Miguel Claudio Pavez Ahumada junto a su familia sufren robo con intimidación bajo la técnica del turbazo en su casa en Calle Los Nogales en La Pintana Diego Martin /Aton Chile - Diego Martin

Santiago 31 May. (ATON) -

Un grupo de 5 antisociales intentó robar un domicilio en el sector de Francisco de Aguirre. La rápida actuación de personal municipal frustró el delito y capturó a uno de los delincuentes, aunque estos en su huida dispararon en tres ocasiones contra los integrantes de la seguridad comunal.

Un violento intento de robo, que incluyó disparos de los delincuentes contra funcionarios de seguridad municipales, se produjo la noche de este sábado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

Según los antecedentes preliminares, cerca de las 21 horas, un grupo de delincuentes ingresó a un domicilio en el sector de Francisco de Aguirre, comuna de Vitacura para robar.

El inspector Ricardo Matamala Tejas, de la Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística, relató que "un grupo de alrededor de cinco sujetos encapuchados, movilizados en un vehículo con encargo, habría ingresado hasta el sector del antejardín de un domicilio del sector".

Según explicó la situación fue advertida por la asesora del hogar del inmueble, quien dio aviso oportunamente, lo que permitió la llegada de personal municipal.

"Al momento de la llegada logran la detención de uno de los sujetos, en virtud del cual al momento de la huida los antisociales efectuaron tres disparos, huyendo en dirección desconocida", señaló el detective quien agregó que los guardias municipales resultaron ilesos.

El Ministerio Público determinó que la investigación quedó a cargo de la PDI, quienes siguen buscando intensamente a los otros cuatro integrantes involucrados en el ilícito.