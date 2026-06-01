Violento "turbazo" a madre e hija: Banda escapó con botín de $12 millones

*ARCHIVO* Imágenes refrenciales de la Policía de Investigaciones de Chile PDI Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

El asalto se registró a las 3 horas de este lunes en una vivienda de calle Las Margaritas, hasta donde llegaron cinco antisociales que sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Las golpearon, las encerraron en un baño y finalmente escaparon con el botín y la camioneta de la familia.

Una mujer de 65 años y su hija de 22 sufrieron un violento "turbazo" hoy en la madrugada en su domicilio de la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. Los delincuentes las golpearon y robaron diversas especies, incluido un vehículo.

El asalto se registró a las 3 horas de este lunes en una vivienda de calle Las Margaritas, hasta donde llegaron cinco antisociales que sorprendieron a las víctimas mientras dormían. Las golpearon, las encerraron en un baño y finalmente escaparon con el botín y la camioneta de la familia.

Al respecto el inspector de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI, Esteban Castro, informó que "la víctima, mientras se encontraba durmiendo, es despertada por un fuerte ruido, donde se percata al mirar por la ventana que un grupo de sujetos desconocidos está haciendo ingreso al domicilio".

"Luego le avisa a su hija, se juntan en el pasillo, donde ya se dan cuenta que habían alrededor de cinco sujetos al interior del inmueble, donde las bajan al primer nivel, las dejan en el baño para posteriormente hacer registro completo del inmueble", añadió.

Finalmente, escaparon con una camioneta, un televisor y joyas, todo avaluado en 12 millones de pesos. Según el relato de las víctimas, los delincuentes usaban armas de fuego con miras láser.