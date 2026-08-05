Vivanco declara por primera vez en caso "Muñeca Bielorrusa": "Estoy tranquila"

Santiago 3 de agosto 2026. La exmagistrada de la Corte Suprema Angela Vivanco; formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos en el marco del caso Muneca Bielorrusa declara ante la Fiscalia en dependencias del OS7 de - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 5 Ago. (ATON) -

El interrogatorio fue solicitado por la misma imputada, en el marco de la investigación a la exmagistrada, formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, concurrió esta mañana a dependencias del OS7 de Carabineros en la comuna de Providencia, para declarar por primera vez en el caso "Muñeca Rusa".

El interrogatorio fue solicitado por la misma imputada, en el marco de la investigación a la exmagistrada, formalizada por los delitos de cohecho reiterado y lavado de activos.

Se estima que la diligencia podría durar hasta mañana, con el fin de prestar su colaboración en la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Regional Oriente.

Vivanco se encuentra en arresto domiciliario total desde hace dos meses después de cumplir prisión preventiva durante otros cuatro en la cárcel de mujeres de San Joaquín.

A su llegada al OS7 s dijo que está "tranquila, tengo conocimiento de la causa y prepara para responder todo aquello que se me pregunte".

Finalmente, aseguró que ha tenido algunos problemas de salud y que no ha podido visitar a su pareja, el abogado Gonzalo Miqueles, quien se encuentra en prisión preventiva en la misma causa.