Vocera tras votar: Está en juego la consolidación de nuestra democracia"

Santiago 16 Nov. (ATON) -

La participación ciudadana fue el eje del balance realizado este domingo por la ministra Camila Vallejo, tras votar en el Liceo Indira Gandhi de La Florida. Creemos que esa va a ser la tónica durante todo el día a nivel nacional , afirmó al observar la concurrencia en su local.

La vocera destacó que el proceso se ha desarrollado con normalidad: Una jornada que ha sido tranquila y bastante normal , y aseguró que los primeros resultados no deberían demorar mucho después del cierre de mesas.

Para Vallejo, la importancia del voto radica en su impacto en la democracia: Cada voto vale y es muy importante que la gente siga participando de manera informada .

Añadió: Está en juego la consolidación de nuestra democracia, una democracia que cada vez que avanzan los años, transcurre nuestra historia, tiene que llenarnos de orgullo Hace que nuestro país viva mejor .

Consultada por la segunda vuelta y el rol del Gobierno, la ministra subrayó que la prioridad sigue siendo la gestión: Lo que ha dicho el presidente. Nuestra tarea y nuestro foco es que, de aquí al 11 de marzo, tenemos que seguir cumpliendo al país con los compromisos, seguir con nuestra agenda legislativa .

Y concluyó: Tenemos ahí nuestro foco, independientemente de cómo siga corriendo el proceso electoral, donde siempre vamos a seguir manteniendo la prescindencia correspondiente .