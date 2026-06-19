Voceros haitianos acusan que no han sido contactados por las autoridades

Chile.- Thayer justifica memorándum que flexibilizó trámites para migrantes haitianos - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 19 Jun. (ATON) -

Voceros de la comunidad haitiana residente en Chile han asegurado no tener denuncias sobre hijos extraviados y han pedido participar del proceso investigativo sobre los niños que habrían llegado al país, de los cuales se desconoce su ubicación.

Voceros de la comunidad haitiana residente en Chile han asegurado no tener denuncias sobre hijos extraviados y han pedido participar del proceso investigativo sobre los niños que habrían llegado al país, de los cuales se desconoce su ubicación.

Según consignó La Tercera, William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile, manifestó que "no sabemos a quién creer . Hay partes que dicen que son 120 niños, otros hablan de 200, otros de 460. Entonces no hay dónde agarrarse , afirmó.

Esto nos duele en el alma. Mi hija ya lee noticias y me pregunta qué va a pasar. Hay niños que están viendo todo esto y sienten que se está poniendo en duda quiénes son o cómo llegaron , señaló.

Pierre explicó que el procedimiento de reunificación familiar consistía en que los padres pedían primero la visa para sus hijos y una vez obtenida la visa debían encontrar la forma de trasladar a los menores. Las aerolíneas internacionales no quieren volar a Haití por la inseguridad. Entonces aparecen empresarios que arriendan aviones y venden los pasajes. La comunidad sabía que existían esos vuelos porque era prácticamente la única forma de traer a los niños , mencionó.

La modalidad también contemplaba que menores viajaran acompañados por otros adultos con visas válidas. Para ello, se emitían autorizaciones notariales y documentos legalizados tanto en Haití como en Chile.

Respecto a poder determinar el domicilio actual de los menores, Pierre sostiene que "una persona puede llegar viviendo en una pieza y después arrendar un departamento cuando trae a su hijo. Si las autoridades buscan en la dirección antigua no lo van a encontrar".

Asimismo, acusó que no han "recibido ninguna notificación. Ni reuniones con autoridades, ni con el Congreso, ni con organismos del Estado . Si existen listas de los casos observados, nosotros podemos ayudar. No conocemos a todo el mundo, pero sí podemos identificar personas, compartir información y colaborar con las autoridades , expresó.

Junto con ello, enfatizó que hemos visto investigaciones, conferencias de prensa y declaraciones, pero no una mesa de diálogo entre Chile, Haití y la comunidad haitiana. Eso ayudaría mucho más que seguir especulando .

Por su parte, David Antoine, activista haitiano en Chile, aseguró no haber "escuchado de casos donde compatriotas hayan dicho que encargaron el viaje de sus hijos y que el niño no llegó o fue entregado a otra persona , afirma. A raíz de la polémica, organizaciones haitianas comenzaron a difundir mensajes entre sus redes para detectar posibles afectados.

También si a alguien le exigieron más dinero para entregar a un menor cuando llegó a Chile, que nos avisen. Pero hasta ahora no hemos recibido denuncias de ese tipo , aseguró.

La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, aseveró que "Chile no se caracteriza por tener bases de datos interoperables. Por eso primero hay que verificar cuántos niños realmente están desaparecidos y cuántos simplemente no aparecen en determinados registros .