Vodanovic acusa al Gobierno de imponer plan de reconstrucción sin diálogo

Santiago 6 de abril 2026. Reunion de presidentes, secretarios generales y jefes de bancadas de partidos de oposicion. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 13 Abr. (ATON) -

Cuestionó incluso la falta de diálogo interno tras los reclamos de Renovación Nacional por el desconocimiento del proyecto. Estamos por dialogar, estamos por escuchar. Si al Gobierno no le interesa, que aprueben su reforma, pero que se hagan responsables de lo que significa , dijo la senadora.

La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, criticó duramente la forma en que el Gobierno ha impulsado el proyecto de reconstrucción nacional que será presentado por el Presidente José Antonio Kast. Según afirmó, no ha existido ningún espacio de conversación previo con su partido ni con el Congreso.

En diálogo con Radio Pauta, la parlamentaria sostuvo que hay una voluntad clara del Gobierno de avanzar sin escuchar , subrayando que ni ella ni los diputados socialistas han sido contactados.

Agregó que nosotros como senadores pensábamos hablar con el ministro García, pero los diputados, nos han señalado que ellos, siendo la Cámara de origen, donde obligatoriamente debe entrar este proyecto, no han sido contactados por nadie del Gobierno .

Para Vodanovic, la ausencia de diálogo constituye un hecho inédito: Esto es algo inédito, porque siempre los gobiernos lo que se busca es hacer un trabajo prelegislativo, un trabajo de diálogo para informar y para buscar los apoyos, no para hacer tabla rasa y pasar por encima de todo el resto . Enfatizó además que es muy preocupante esta postura que tiene el gobierno .

La senadora también cuestionó la demora en la presentación del proyecto, atribuyéndola a tensiones internas: Renovación Nacional reclamó porque no conocían el proyecto. O sea, aquí el Gobierno ni siquiera habla con los propios, habla con una parte del Gobierno .

Otro de sus reparos apuntó a la amplitud de materias incluidas en la iniciativa, calificándola como un tutti frutti . A su juicio, lo correcto sería dividirla: Cuando a uno, bajo el manto de medidas de reconstrucción, están imponiendo una reforma soterrada, yo creo que eso es engañar a la ciudadanía, es engañar la democracia .

Respecto a la rebaja de impuestos contemplada en el plan, Vodanovic fue categórica: No va a producir el efecto de la reactivación . Explicó que la evidencia lo que demuestra es que ninguna rebaja de impuestos per se, en un corto plazo, produce ese efecto que supuestamente busca este proyecto. Aquí lo que se está buscando es rebajar el impuesto a las grandes empresas, pero el efecto que se busca no se va a producir .

Finalmente, la senadora reafirmó la disposición de su partido a dialogar: Estamos por dialogar, estamos por escuchar. Si al Gobierno no le interesa, que aprueben su reforma, pero que se hagan responsables de lo que significa eso para la gran mayoría de los chilenos .