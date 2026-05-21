Vodanovic acusa tramitación precipitada de proyecto de Reconstrucción Nacional

Santiago, 13 de Abril de 2026. La mesa directiva del Partido Socialista junto a parlamentarios entrega carta al Presidente de la Republica afirmando que no seran compinches de iniciativas que buscan empobrecer a la ciudadania y reducir los impuestos al - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 22 May. (ATON) -

La presidenta del Partido Socialista cuestionó el rápido avance del proyecto y pidió respetar los tiempos legislativos del Senado.

El proyecto de Reconstrucción Nacional continúa generando debate en el mundo político luego de su aprobación en la Cámara de Diputados. Una de las voces críticas fue la de la senadora y presidenta del Partido Socialista de Chile, Paulina Vodanovic, quien cuestionó la forma en que se desarrolló la tramitación de la iniciativa.

En conversación con CHV Noticias, la parlamentaria sostuvo que el avance del proyecto se realizó con demasiada rapidez y sin considerar adecuadamente el debate legislativo.

La Cámara de Diputados no es un obstáculo a vencer ni un trámite a pasar rápido o un trago amargo para tomárselo de una vez para llegar al Senado. Creo que se ha actuado en forma precipitada y sin escuchar. Me parece que la democracia precisamente es lo contrario , afirmó.

La timonel socialista señaló además que en el Senado buscarán que el proyecto tenga una discusión más extensa y pase por todas las instancias correspondientes.

Vamos a exigir que haya un diálogo en que se respeten los tiempos del Senado, es decir, que esto pase por las distintas comisiones que tenga que pasar, al menos por las mismas que pasó por la Cámara de Diputados, pero no como un mero trámite , indicó.

La iniciativa fue despachada el miércoles desde la Cámara Baja tras alcanzar los 78 votos necesarios para su aprobación. El respaldo provino de parlamentarios del oficialismo, además de votos del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente.

Vodanovic también cuestionó la rapidez con que se abordaron materias que calificó como relevantes, entre ellas el subsidio al empleo y aspectos relacionados con el Sence en la Comisión de Trabajo.

En esa línea, aseguró que desde la oposición existe disposición a debatir el contenido de la reforma, aunque recalcó que el Ejecutivo debe mostrar apertura.

Nosotros vamos a tener planteamientos, propuestas, indicaciones y el gobierno lo que tiene que tener es voluntad de escuchar y de avanzar. Si no hay voluntad de escuchar, es difícil que podamos establecer un diálogo , sostuvo.

La senadora además desestimó las interpretaciones sobre eventuales diferencias internas dentro del comité político del Gobierno.

No estoy de acuerdo con esto que se ha instalado de que el ministro García Ruminot y el ministro Alvarado son ministros políticos y el ministro Quiroz es un ministro técnico. Todos son ministros y todos forman parte de un solo gobierno , señaló.

Finalmente, emplazó al Ejecutivo a mantener una relación amplia con el Congreso durante la tramitación del proyecto y no limitar las conversaciones solo a ciertos sectores políticos.

Escuchar a todo el Congreso, no solo a la oposición o a un sector de la oposición , remarcó.

Tras el despacho de la denominada megarreforma, senadores de oposición ya adelantaron que votarán en contra de la idea de legislar cuando el proyecto llegue a la Cámara Alta.