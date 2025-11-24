Vodanovic busca unir al socialismo en su debut como jefa de comando de Jara

Santiago, 24 de noviembre 2025. La mesa directiva del Partido Socialista realiza un desayuno-encuentro con todos los parlamentarios en ejercicio y quienes resultaron electos en los ultimos comicios. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 24 Nov. (ATON) -

Tras reunirse con parlamentarios del PS, la presidenta de la colectividad insistió una vez más en que para tener éxito en esta nueva etapa, lo central es el trabajo en terreno y no la confrontación de ideas con el adversario.

La decisión de Jeannette Jara de nombrar a Paulina Vodanovic como jefa de campaña en la segunda vuelta electoral busca reforzar la estrategia de mostrar propuestas concretas y evitar un tono confrontacional contra José Antonio Kast.

Según La Tercera, la senadora socialista ha definido que el despliegue territorial será prioridad en las últimas tres semanas de campaña.

En reuniones con parlamentarios de su partido, Vodanovic insistió en que la campaña debe salir de Santiago y aterrizar en las regiones . La presidenta del PS subrayó que el contraste con el adversario debe darse a través de medidas y soluciones, más que por la confrontación directa.

La cita de este lunes en la sede del PS, en París 873, reunió a senadoras electas como Danisa Astudillo y Daniella Cicardini -quienes tendrán un rol clave en el norte del país- además de diputados como Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Leonardo Soto y Arturo Barrios.

Allí, Vodanovic relató cómo asumió el desafío el viernes, tras recibir la llamada de Jara pasadas las 22 horas del jueves. Si bien el desafío se ve cuesta arriba, el PS y sus representantes no se amilanan ante estos escenarios , afirmó.

La consecuencia de esta definición es un énfasis en recorrer el país y recoger las demandas ciudadanas, más allá de la primera vuelta en que Jara ya visitó las regiones durante un mes. Ese trabajo, recordó Vodanovic, se consolidó en los documentos Soluciones para Chile , que ahora deben ser reforzados en terreno.