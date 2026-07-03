Vodanovic y cita con Quiroz por contribuciones: Nos fue mal, pero no tan mal

Santiago, 2 de julio 2026. Mesa del Senado sostiene reunion de trabajo con alcaldes y alcaldesas para abordar el proyecto de ley de Reconstruccion. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El alcalde de Maipú se refirió la instancia que se dio con el Gobierno en el contexto del debate sobre la megarreforma y describió como desde la Asociación Chilena de Municipalidades presentaron propuestas.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, comentó la reunión que sostuvieron los ediles de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y resumió la cita con la frase nos fue mal, pero no tan mal .

La respuesta que nos da el Gobierno es que, más que por un tema de principios que de revisión de la propuesta, no se van a abrir a ningún tipo de focalización y que esa discusión tiene que darse en el Senado , explicó el alcalde en entrevista con Radio 13C.

Y contó que nos fue mal, pero no tan mal. Tuvimos dos reuniones: una con el ministro de Hacienda y otra con la presidenta del Senado. Fueron conversaciones totalmente distintas porque ambos representantes responden a culturas políticas distintas. Yo hoy día veo en Chile Vamos una cultura del acuerdo que no veo tan presente en Republicanos .

Nosotros, como Asociación Chilena de Municipios, hicimos un esfuerzo político bastante grande, que no nos fue sencillo, para poder lograr una postura común y una propuesta única como alcaldes , aseguró.

Y agregó que las únicas personas en Chile que van a pagar la totalidad de sus contribuciones sobre 65 años son aquellas que tengan viviendas que cuesten más de 250 millones de pesos y tengan ingresos mensuales permanentes por más de 3 millones de pesos .

Es decir, es una persona con una casa de un alto valor y que tiene una liquidez suficiente para poder pagar este impuesto territorial. Cuando vemos esos números, esto equivale a menos del 1% de las personas mayores de 65 años en Chile , sostuvo el alcalde de Maipú.

El edil relató que el Gobierno cerró las puertas a ello por una cuestión de principios , pero aseguró que la discusión será llevada al Senado, donde se intentará que la propuesta sea considerada.